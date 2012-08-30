СКР: убить женщин в Казани мог психически больной или наркоман (ВИДЕО)

Управление Следственного комитета России по Татарстану выдвинуло предварительную версию убийства двух женщин в Казани, в одной из квартир дома № 68 по улице Фучика.

По версии следствия, убить женщин мог преступник в состоянии наркотического опьянения либо психически неуравновешенный.

Помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий ранее сообщил, что убийца или убийцы могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не исключено, что преступники хотели запутать следствие. Именно с этой целью они и написали в квартире своих жертв - "Free Pussy Riot". Предположительно, надпись была сделана кровью. Следователи, предполагают также, что это могли сделать люди, интересующиеся судьбой панк-группы, передает РСН.

Адвокат осужденных участниц панк-группы Pussy Riot Николай Полозов прокомментировал сообщение об этом убийстве. По его мнению, это была грязная провокация. "Мне жаль, что какие-то выродки используют в таких целях название группы Pussy Riot", — заявил он. Адвокат обратил внимание на то, что сторонники панк-группы, в основном, придерживаются законных способов протеста. Он также выразил надежду, что полиция в ближайшее время задержит преступников.

Напомним, в среду, 29 августа, в 17.00 в дежурную часть МВД по Республике Татарстан поступило сообщение, что в Казани, в одной из квартир обнаружены тела двух женщин 1936 и 1974 годов рождения. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили на телах матери и дочери многочисленные колото-резаные ранения.

В целях выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

По версии следствия, потерпевшие проживали совместно в одной квартире. По словам соседей, семья благополучная. По предварительным данным, убийство было совершено с 24 по 26 августа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").