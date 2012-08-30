ВФВ выделит автобусы для желающих попрощаться с Овчинниковым

ВФВ организует специальные автобусы, которые отправятся из Москвы в Ярославль, для желающих проститься с главный тренером женской сборной России и московского "Динамо" Сергеем Овчинниковым.

Об этом сообщил генеральный менеджер ВФВ Владислав Фадеев.

"Время похорон пока неизвестно, место захоронения уже определено - это Ярославль. В этом городе у него сын, много друзей. Будет выделен специальный зал для прощания, проведена гражданская панихида. Мы закажем несколько автобусов из Москвы для людей, которые захотят поехать проститься. Вся сборная хочет приехать на прощание с Сергеем Анатольевичем", - сказал Фадеев, сообщает ria.ru.



"Мы всячески будем поддерживать его семью и похороним со всеми полагающимися почестями", - добавил он.

"Сейчас пока транспортировкой тела занимается "Динамо". С этим связаны достаточно серьезные проблемы, все-таки иностранный гражданин умер на территории другого государства. Но, думаю, сегодня появится ясность по транспортировке", - сообщил он.



"Пока официальных сведений о причинах смерти у нас нет. Мы ни с кем сами не связывались, все равно будет официальное заключение, раньше времени что-то выяснять даже не очень хочется. Я прочитал на хорватском сайте, что было обнаружено тело с признаками суицида. Думаю, что это правда", - сказал Фадеев.



Овчинников покончил с собой в среду на 44-м году жизни. Он находился в хорватском городе Пореч на сборах с "Динамо".

" Это человек, который посвятил всю свою жизнь волейболу, добился своими поступками и профессионализмом того, что его назначили главным тренером сборной. Мир у него сузился до маленькой точечки, и он уже больше ничего не видел. Поставил себе цель - Олимпийские игры. И он, и мы считали, что команда может выступить успешнее. Думаю, он очень корил себя в этом поражении, грыз себя изнутри", - отметил Фадеев.



Второй причиной решения покончить с жизнью могло стать отсутствие рядом близких людей в непростой жизненной ситуации.

"В таких случаях надо общаться с близкими. Но рядом, видимо, никого у него не было. На самом деле, я не могу его назвать очень закрытым человеком. Он искренний, добрый. Профессиональными мыслями он делился с коллегами, хотя, что твориться в его душе, было сложно узнать. Душа каждого человека потемки. И было тяжело понять, что у него там творится. Но то, что там скребли кошки - это точно", - добавил Фадеев.

Всероссийская федерация волейбола планирует организовать ряд траурных мероприятий в рамках чемпионата России, который стартует в середине октября.



"Я думаю, что мы с этим определимся на ближайшем президиуме, который состоится 14 числа. Обязательно траурные мероприятия, связанные со смертью Сергея Анатольевича, будут", - заключил генменеджер ВФВ.







