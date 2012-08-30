Опубликован список пострадавших в Турции россиян (ВИДЕО)

В Турции вчера вечером автобус с гражданами России попал в ДТП в районе Белек в Анталье. Генконсульство РФ в Анталье обнародовало на сайте "Горячей линии" список пострадавших россиян. Два человека погибли.

Пиуннинен Сергей (1979 года рождения);

Пиуннинен Ольга (1980); (погибла)

Пиуннинен Антон (2009);

Прытков Илья (1974);

Прыткова Елена (1980);

Прыткова Анастасия (2004);

Прыткова Анна (2008);

Руколеев Андрей (1977);

Руколеева Римма (1978);

Руколеева Мария (2009);

Вяткина Мария (1978);

Вяткина Елена (1949);

Иванова София (2002);

Попова Наталья (1978);

Степанов Денис (1978);

Степанова Екатерина (2008);

Фролкин Олег (1978);

Фролкина Мария (1982);

Фролкина Дарья (2007);

Бельская Валентина (1952);

Щиголев Никита (2007).



Жертвами произошедшей в среду в 17.20 по местному времени аварии стали два человека - 31-летняя жительница Санкт-Петербурга Ольга Пиуннинен и водитель грузовика.

В районе Белека двигавшийся по встречной полосе грузовик ударился о бордюр, он отлетел в сторону, задел автобус, развозивший после экскурсии туристов компании Anex Tour по отелям, после чего последний перевернулся.



