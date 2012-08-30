Опубликован список пострадавших в Турции россиян (ВИДЕО)
30 августа 2012, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции вчера вечером автобус с гражданами России попал в ДТП в районе Белек в Анталье. Генконсульство РФ в Анталье обнародовало на сайте "Горячей линии" список пострадавших россиян. Два человека погибли.
Пиуннинен Сергей (1979 года рождения);
Пиуннинен Ольга (1980); (погибла)
Пиуннинен Антон (2009);
Прытков Илья (1974);
Прыткова Елена (1980);
Прыткова Анастасия (2004);
Прыткова Анна (2008);
Руколеев Андрей (1977);
Руколеева Римма (1978);
Руколеева Мария (2009);
Вяткина Мария (1978);
Вяткина Елена (1949);
Иванова София (2002);
Попова Наталья (1978);
Степанов Денис (1978);
Степанова Екатерина (2008);
Фролкин Олег (1978);
Фролкина Мария (1982);
Фролкина Дарья (2007);
Бельская Валентина (1952);
Щиголев Никита (2007).
Жертвами произошедшей в среду в 17.20 по местному времени аварии стали два человека - 31-летняя жительница Санкт-Петербурга Ольга Пиуннинен и водитель грузовика.
В районе Белека двигавшийся по встречной полосе грузовик ударился о бордюр, он отлетел в сторону, задел автобус, развозивший после экскурсии туристов компании Anex Tour по отелям, после чего последний перевернулся.