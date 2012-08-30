В Морском порту Петербурга автобус врезался в стену

Серьезное ДТП произошло сегодня ночью на территории ОАО «Морской порт» (Межевой канал, дом 5).



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», около 1 часа ночи 52-летний водитель ООО «Кримзон Корт», управляя автобусом «Мерседес Спринтер», не справился с управлением и совершил наезд на здание склада.

В результате ДТП сам водитель и 11 пассажиров с травмами различных частей тела в состоянии средней тяжести госпитализированы. Пассажирам от 19 до 65 лет.