В московском метро задержан судебный пристав с оружием

В московском метрополитене на станции "Речной вокзал" вчера вечером задержали пьяного судебного пристава с оружием - газовым пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами.

У главного специалиста-эксперта управления ФССП по столице оружие отняли, в его квартире провели обыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Официально информация о задержании судебного пристава не подтверждена.



