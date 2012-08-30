В московском метро задержан судебный пристав с оружием
30 августа 2012, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
В московском метрополитене на станции "Речной вокзал" вчера вечером задержали пьяного судебного пристава с оружием - газовым пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами.
У главного специалиста-эксперта управления ФССП по столице оружие отняли, в его квартире провели обыск.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Официально информация о задержании судебного пристава не подтверждена.