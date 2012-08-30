В Иркутской области произошло серьезное ДТП, 20 пострадавших

На 10 километре автодороги Братск — Усть-Илимск в Иркутской области вчера вечером попал в ДТП автобус ЛАЗ, пострадал 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.



"Водитель маршрута №106 не справился управлением и врезался в автомобиль "Нива Шевроле", двигавшийся в попутном направлении. После удара пассажирский транспорт отбросило в кювет.

Пострадал 21 человек, 7 из них госпитализировано, 6 находятся на амбулаторном лечении, остальным оказана разовая медицинская помощь, сообщают «Вести».

Водитель автобуса уверен, что у автобуса отказали тормоза.



