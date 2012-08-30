Более ста российских туристов не могут вернуться на родину из-за тайфуна

126 российских туристов не могут вернуться в Хабаровск из Китая в связи с приостановкой работы пунктов пропуска на границе из-за тайфуна "Болавен". Об этом сообщает Дальневосточное территориальное управление Росграницы.

Тайфун "Болавен", который достиг Хабаровского края вчера вечером, ослабел до категории циклона. Но успел принести в регион месячную норму осадков. Порывы ветра достигали до 20 метров в секунду.

В Хабаровском крае в речном пункте пропуска Хабаровск-Фуюань и смешанном пункте пропуска Покровка со вчерашнего вечера приостановлено оформление судов и паромов в связи с ухудшением погодных условий. Ограничения действуют до улучшения погодных метеоусловий, сообщает РИА Новости.

Сегодня, 30 августа, в Хабаровске проводится рабочее совещание с руководителями туристических организаций по вопросу организации вывоза российских туристов из КНР.



