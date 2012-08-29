Названа главная версия гибели тренера Сергея Овчинникова

В Хорватии в городе Пореч полицейские обследовали место гибели 43-летнего мужчины - российского тренера по волейболу Сергея Овчинникова.

Представитель полицейского управления города Пореч Сусана Сокач сообщила, что, не обнаружив следов насилия, следствие пришло к выводу, что умерший покончил с собой. По данным хорватской полиции, основной версией гибели главного тренера волейбольной женской сборной России и московского «Динамо» Сергея Овчинникова является суицид, сообщает РИА Новости.

Похороны Сергея Овчинникова пройдут в Ярославле, где он начинал свою тренерскую карьеру и где у него живут родные.