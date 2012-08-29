В Турции напали на фанатов «Спартака»

В Турции в среду, 29 августа, автобусы болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» подверглись нападению со стороны местных жителей в Стамбуле.

В среду в 22.45 мск в Стамбуле состоится ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Спартаком». Россияне приехали в Стамбул поддержать команду.

В официальном Твиттере объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщается, что турки закидывали автобус с болельщиками файерами и подручными предметами. У одного из автобусов было разбито стекло. Полиции, которая охраняет автобусы спартаковских болельщиков, удалось предотвратить массовые столкновения. Турки также нападали на болельщиков «Спартака», которые добирались до стадиона самостоятельно. Фанаты турецкого футбольного клуба забросали камнями и бутылками болельщиков «Спартака» возле касс стадиона. Красно-белым даже потребовалась медицинская помощь. Один из болельщиков получил удар ножом.

Напомним, 21 августа в Москве во время матча с «Фенербахче» фанаты «Спартака» сожгли на трибуне портрет турецкого реформатора и военачальника Мустафы Кемаля Ататюрка.

В ночь на 23 августа на сайте «Спартака» появилось сообщение на турецком языке, в котором неизвестные призвали извиниться перед народом Турции.