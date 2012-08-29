В Турции автобус с гражданами России и грузовик столкнулись в районе Белек

В Турции в среду автобус с гражданами России - туристами - и грузовик столкнулись в районе Белек в Анталье. В результате ДТП погибли два человека, в том числе россиянка. острадали 11 человек.

Генконсул РФ в Анталье Александр Толстопятенко уточнил, что погибла туристка из России и водитель грузовика, гражданин Турции. Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести. Все они были госпитализированы в больницу города Белек, сообщает РИА Новости.

Всего в автобусе находился 21 турист из России. На автокатастрофы и в госпитале с пострадавшими находятся сотрудники российского консульства.