В Москве два человека погибли при пожаре в жилом доме

В среду произошел пожар в жилом многоэтажном доме по улице Брусилова в Щербинке. В результате пожара погибли два человека. Возгорание возникло на лестничной площадке на восьмом этаже дома.

К настоящему времени оно локализовано. По предварительным данным, два человека отравились продуктами горения и скончались на месте. Еще один человек также отравился, он госпитализирован. Причины пожара устанавливаются.