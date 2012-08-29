Тренера по волейболу Сергея Овчинникова похоронят в Ярославле

Главного тренера женской сборной России по волейболу, тренера московского "Динамо" Сергея Овчинникова похоронят в Ярославле. В этом городе на Волге Сергей Овчинников начинал свою тренерскую карьеру, здесь у него живут родные, сообщил генеральный менеджер волейбольного клуба "Ярославич" Олег Устинов.

По словам Устнова, дата похорон Овчинникова пока не определена, его еще не привезли из Хорватии, сообщает РИА Новости.

В среду, 29 августа, печальная информация пришла из Хорватии. Утром Овчинников был найден повешенным в номере на 4-м этаже гостиницы в городе Пореч. Сергею Овчинникову было всего 43 года.В Хорватии, под его руководством проводился тренировочный сбор "бело-голубых".

Напомним, под руководством Овчинникова сборная России на Олимпиаде в Лондоне уступила в четвертьфинале бразильянкам, которые впоследствии стали победительницами Игр. Овчинников был утвержден на посту наставника женской сборной в декабре прошлого года. Коллеги говорят, что он тяжело переживал поражение сборной на Олимпиаде. Спортивные чиновники Сергею Овчинникову претензий не предъявляли, передает "Эхо Москвы".

Тренера волейбольной сборной России Сергея Овчинникова больше нет. Ужасная весть! В спорте, как и в жизни, всякое бывает. Дико, когда от спортивных результатов зависит человеческая жизнь.