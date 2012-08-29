Грузия: На границе с Дагестаном уничтожены 11 боевиков

МВД Грузии в среду обнародовало итоги спецоперации в Кахетии рядом с российско-грузинской границей: уничтожены 11 членов вооруженной группировки.

Еще шестеро боевиков были окружены. В настоящее время продолжается операция по их задержанию.

Со стороны правоохранительных органов погибли три сотрудника спецподразделения МВД, пятеро ранены.

«АН» сообщали, что в ходе спецоперации, которую правоохранительные органы Грузии проводят в Кахетии на границе с Россией, освобождены несколько заложников из числа местных жителей.

Телеканал «Рустави-2», ранее передавал, что некие диверсанты проникли в Грузию из Дагестана и захватили заложников. Утром 29 августа в зоне проведения операции перекрывали дорогу, проходящую через село Лапанкури Телавского района.

В связи со спецоперацией в Грузии создан оперативный штаб, который возглавил премьер-министр, экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили. В состав штаба вошли представители МВД, министерства обороны и министерства юстиции.