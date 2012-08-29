Самолет вошел в воздушное пространство Нидерландов, не связавшись с диспетчером

Самолет испанской авиакомпании Vueling Airlines, летевший из Малаги, совершил посадку в аэропорту Амстердама в сопровождении истребителей ВВС Нидерландов.

Европейские СМИ ранее предупредили, что власти Нидерландов забили тревогу — авиалайнер захватили террористы.

Vueling Airlines опровергла сообщения о том, что ее самолет был захвачен террористами.

По словам представителя испанской авиакомпании, речь идет о недопонимании между экипажем лайнера и диспетчерскими службами Нидерландов.

В аэропорту самолет окружили сотрудники служб безопасности. Пассажиры все еще находятся на борту лайнера, сообщает РИА Новости.

Национальное бюро по борьбе с терроризмом сообщает, что самолет вошел в воздушное пространство Нидерландов, не связавшись с диспетчерскими службами.