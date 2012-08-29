Российский волейбол, как и весь отечественный спорт понес огромную потерю: в среду стало известно, о смерти главного тренера женской сборной России Сергея Овчинникова. Тренер скончался на 44-году жизни. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выразила соболезнования по поводу смерти Сергея Овчинникова.

"На 44-м году жизни скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по волейболу и ВК "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича", - говорится на сайте ВФВ.

Слова скорби высказали клубы женской суперлиги казанское "Динамо", "Уфимочка-УГНТУ", а также Федерация хоккея с мячом России (ФХМР).

"АН" сообщали, что бывший наставник женской сборной Владимир Кузюткин также выразил соболезнование и сказал, что Овчинников покончил с собой в Хорватии. "Глупость, конечно, большая", - считает Кузюткин.

Смерть тренера прокомментировал и его коллега, наставник мужской сборной Владимир Алекно. Как писал портал "Аргументы. Спорт", Алекно сказал: "Сергей очень тяжело переживал поражение женской волейбольной сборной на Играх. Эту Олимпиаду он пропустил через себя. Я видел, как Сергей переживал, не находил себе места после этого проигрыша. Он не очень говорливый, даже после побед был в раздумьях каких-то, курил очень много".