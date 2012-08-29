В Петербурге из храма украли мощи святых, в том числе - Александра Невского

В Санкт-Петербурге из храма Святой Великомученицы Екатерины на Кадетской линии Васильевского острова похищены церковная утварь и мощи святых. Среди пропавших реликвий — мощи Александра Невского.



Грабитель влез в окно храма, взломал дверь в церковь. Пропали серебряная церковная утварь стоимостью в 350 тысяч рублей и мощи святого мученика Иоанна Архиепископа Рижского, святых благоверных князей Петра и Феврония, преподобного Антония Дымского и Александра Невского, сообщают vesti.ru.



