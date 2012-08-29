Тропический супертайфун "Болавен", 15-й в этом году в регионе, охватил всю акваторию Японского моря. Пока скорость ветра в заливе Ольга составляет 6-8 метров в секунду, на остальном побережье Приморья его порывы достигают 25-30 метров в секунду.

На Дальнем Востоке России тайфун бушует в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. 98 шхун из Республики Корея и КНДР укрылись в заливе Ольга Приморского края.

Удар стихии заставил остановить грузовые операции в большинстве портов Приморского края. Скорость ветров в них приближается к ураганным значениями — во Владивостоке 33 метра в секунду, в Находке — 32 метра в секунду. В порту Козьмино от причала на рейд уведены танкеры-гиганты, прибывшие за нефтью Восточной Сибири. В Находкинском морском торговом порту портальные краны закреплены на рельсах "по буревому", погрузка и выгрузку теплоходов не ведется.

Во Владивостоке ураган повалил десятки деревьев, оборвал провода, повалил заборы. Из-за "Болавена" остановлено движение автотранспорта по мосту через пролив Босфор Восточный. Это произошло впервые с момента открытия моста в начале июля этого года. Порывы ветра в проливе достигают 35 метров в секунду, и эксплуатация моста становится опасной. Решение о возобновлении движения будет приниматься в зависимости от фактических погодных условий. Движение по второму мосту — через бухту Золотой Рог - пока осуществляется без ограничений.

Тайфун "Болавен" оставил без электроэнергии детей из России, Китая и КНДР, отдыхающих во Всероссийском детском центре "Океан". Отключение произошло в среду в 07:00 часов местного времени (полночь по Москве). В настоящее время в детском лагере находится 954 ребенка. В ночь на среду без электроэнергии остались и жители сел Витязь и Краскино Хасанского района, Вольно-Надеждинское Надеждинского района — почти четыре тысячи человек. К утру среды только в поселке Краскино электроснабжение восстановлено в полном объеме.

По прогнозу синоптиков, 30-31 августа "Болавен" ударит по Сахалину и Курильским островам. Берегов Камчатки тайфун достигнет днем 30 августа.

К этому времени он утратит значительную часть своей мощи, так что природных катаклизмов на полуострове не ожидается, передают Вести. На западном побережье Камчатки начнутся дожди, возможно, сильные, ветер усилится до 12-17 метров в секунду, что для этого региона является рядовым явлением. К вечеру четверга дожди пройдут и в Петропавловске-Камчатском, но штормовых явлений там также не ожидается.