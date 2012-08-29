Близ посольства США и Испании в столице Боливии обнаружили 2 тонны урана

В Боливии конфискованы две тонны урана, хранившегося в гараже одного из зданий в центре административной столицы - Ла-Пас неподалеку от посольств Соединённых Штатов и Испании, сообщает МВД страны.

Зам главы МВД министра внутренних дел Хорхе Перес сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали четырех граждан Боливии, которые перегружали опасное вещество из машины в машину без соблюдения каких-либо мер предосторожности, передаёт в среду ИТАР-ТАСС.

Он подчеркнул, что в Боливии нет производства урана, поэтому предполагается, что груз поступил на территорию страны транзитом, возможно, из Бразилии или Чили, и предназначался для отправки в Европу. Ведется следствие.