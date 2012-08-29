24 россиянина - в экипаже захваченного у берегов Того греческого танкера

На борту греческого танкера Energy Centurion, который захватили морские разбойники в Гвинейском заливе у западного побережья Африки в акватории Того - экипаж из 24 российских моряков. По последним сведениям, они живы.

Управление торгового флота Греции подтвердило, что захваченный танкер плавает под флагом британского острова Мэн и принадлежит греческой компании.

"АН" писали, что захват танкера произошёл в субботу примерно в 30 км от Ламы. Согласно сведениям властей Того, после стычки с патрульным катером судно Energy Centurion легло на курс к берегам Бенина.

Сейчас руководитель центра регистрации диверсий пиратов Международного морского бюро Ноэль Чунг подтвердил, что нападение совершили не пираты, которым требуется выкуп, а грабители, выкачивающие содержимое трюмов.

"В данной акватории обычно судно удерживают четыре-пять дней, забирают часть груза, в большинстве своем дизельное топливо или мазут", - уточнил Чунг, передаёт ИТАР-ТАСС.

Это второй случай захвата морскими разбойниками судна в Гвинейском заливе за последние две недели.