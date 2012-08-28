Следователи СУ СКР прибыли на заставу, где пограничник расстрелял сослуживцев

Следственная группа Следственного управления СК РФ по Дагестану и сотрудники военного следственного отдела выехали на погранзаставу в Белиджи, где во вторник днём пограничник-контрактник расстрелял сослуживцев.

Проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела для более тщательного изучения всех обстоятельств происшествия, передают Вести.

"АН" писали, что днем на погранзаставе в Дербентском районе военнослужащий застрелил из автомата семерых бойцов специальной огневой группы и был уничтожен в ходе перестрелки.