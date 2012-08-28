Группа патриотов сорвала аукцион месторождений, проводимый в прямом эфире на ТВ
28 августа 2012, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Кыргыстане группа патриотов-активистов во вторник ворвалась в студию столичного телевидения, где должен был начаться аукцион на 12 лицензий на недропользование, который должен был проходить в прямом эфире.
Протестанты выкрикивали: "Мы не дадим вам продать родину!", передаёт Би-Би-Си. В студии произошли столкновения между ними и полицией.
Аукцион на лицензии на разработку 11 небольших месторождений золота и на использование угольной шахты был отложен.
Новое законодательство о недропользовании направлено на привлечение иностранного капитала и на искоренение коррупции, проявляющейся в практике секретной выдачи лицензий.