Группа патриотов сорвала аукцион месторождений, проводимый в прямом эфире на ТВ

В Кыргыстане группа патриотов-активистов во вторник ворвалась в студию столичного телевидения, где должен был начаться аукцион на 12 лицензий на недропользование, который должен был проходить в прямом эфире.

Протестанты выкрикивали: "Мы не дадим вам продать родину!", передаёт Би-Би-Си. В студии произошли столкновения между ними и полицией.

Аукцион на лицензии на разработку 11 небольших месторождений золота и на использование угольной шахты был отложен.

Новое законодательство о недропользовании направлено на привлечение иностранного капитала и на искоренение коррупции, проявляющейся в практике секретной выдачи лицензий.