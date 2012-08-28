Дело возбуждено по факту убийства известного исламского богослова в селе Чиркей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту убийства смертницей авторитетного мусульманского ученого Саида Апанди Ацаева.

По версии следствия, в селе Чиркей Буйнакского района около 16 часов во вторник неизвестная прихожанка вошла в дом авторитетного мусульманского ученого Саида Апанди Ацаева и привела в действие самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва погибло 8 человек: Апанди Ацаев, 6 человек, находившиеся поблизости, а также женщина, которая привела в действие взрывное устройство.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а, е» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия), ч.1 ст.223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливается личность женщины, которая привела в действие взрывное устройство. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

"АН" сообщали, что в Дагестане убит в результате взрыва один из духовных лидеров мусульман республики - суфийский шейх.