Посол РФ в Кувейте подтвердил, что мёртвым найден российский журналист

В пригороде Эль-Кувейта утром вторника уборщица нашла главу корреспондентского пункта ИТАР-ТАСС в Кувейте Вячеслава Анчикова в квартире, где он проживал. Причина смерти пока не установлена. Не исключается версия убийства.

Рядом с телом стояли несколько пустых бутылок из-под алкогольных напитков.

Заместитель гендиректора информационного агентства ИТАР-ТАСС Алексей Голяев сказал, что спровоцировать смерть журналиста могла сильная жара.

"Я не склонен думать, что это убийство. Просто сильная очень жара стояла, у человека просто, я думаю, сердце не выдержало. И он упал, и мы знаем, что он ударился головой об пол... Сейчас там местные власти будут делать вскрытие, изучать обстоятельства. Но очень мала вероятность того, что это криминал, скорее всего, это просто бытовая ситуация", - сказал Голяев, передаёт РИА Новости.

Посол России в Кувейте Александр Кинщак подтвердил информацию о том, что скончавшийся - руководитель представительства российского информационного агентства ИТАР-ТАСС в Кувейте.

"Обстоятельства смерти расследуют местные правоохранительные органы, это их юрисдикция, а мы в меру наших возможностей пытаемся это дело контролировать и взаимодействовать с местными правоохранительными органами", - сказал Кинщак.