Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в Назрани

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по факту взрыва, которые произошел 27 августа примерно в 12 часов 20 в помещении магазина «Мария», расположенного по улице Картоева Назрани, сообщает сайт Следственного Комитета России.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство общеопасным способом.

По данным следствия, в результате взрыва минно-взрывные травмы получили трое жителей республики в возрасте 26, 28 и 37 лет. Магазину причинены повреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица его совершившего.