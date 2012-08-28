53-летний оленевод с 38-летней любовницей пропали без вести на Камчатке

В Камчатском крае следователи начали доследственную проверку по факту бесследного исчезновения более четырёх месяцев назад в Карагинском районе 53-летнего оленевода из посёлка Тымлат и его 36-летней подружки.

"13 августа 2012 года в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Оссора по факту безвестного исчезновения ее супруга Лехтыльин Тынанайнава Николаевича 1959 года рождения", - сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.

По предварительным данным, Лехтыльин совместно со своей сожительницей 1976 года рождения с осени 2011 года проживали в районе реки Кичига Карагинского района, где охраняли лошадей оленеводческой общины.

"Предположительно в апреле 2012 года они покинули оленеводческую общину, отправившись пешком в оленеводческий табун, расположенный в 100 километрах от общины. Однако к месту назначения до настоящего времени не пришли. По данному сообщению были организованы поиски пропавших", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия - участка местности в районе рек Кичига и Белая, зафиксирован примерный маршрут движения оленеводов, однако следов пребывания не выявлено, обнаружены многочисленные следы медведей.

Правоохранники просят всех, "кому что-либо известно о местонахождении Лехтыльин Тынанайнава Николаевича 1959 года рождения и Чечулиной Евгении Владимировны 1976 года рождения" обращаться в следственный отдел по Карагинскому району по телефону (841545) 4-17-30.