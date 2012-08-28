Водитель крупно ошибся, машина алкоголя была выгружена не по тому адресу

Нелепая, полукурьезная история случилась в Московском районе Петербурга.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», водитель одной компании, нанятый фирмой по оптовой торговле алкоголем, по ошибке выгрузил выпивку по адресу: проспекта Юрия Гагарина, 34, который не значился в товарно-транспортной накладной. Когда ошибка вскрылась, было уже поздно: алкоголь бесследно исчез. Сумма ущерба уточняется.