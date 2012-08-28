В Измайлово на востоке Москвы блокировано автомобильное движение по 15-й Парковой улице из-за аварии с участием маршрутки, сообщили в правоохранительных органах столицы.

На пересечении Сиреневой и 15-й Парковой улиц произошло столкновение маршрутки и автомобиля "Лада-Калина". В результате ДТП легковой автомобиль перевернулся. Водитель машины получил травмы.

Согласно данным аналитического центра "Яндекс. Пробки", в настоящий момент в городе наблюдаются пробки 5 баллов по десятибалльной шкале, уточняют Вести.