Житель Владивостока взорвал себя в квартире №13 из-за нежелания идти на нары

Во столице Приморья мощность взрыва в квартире на проспекте 100 лет Владивостоку, в результате которого погиб не желавший в тюрьму 28-летний наркоман, составила до ста граммов в тротиловом эквиваленте.

От сильного хлопка и взрывной волны ранним утром вторника пятиэтажка на Второй речке вздрогнула. Позже выяснилось, что таким громким способом один из соседей в квартире № 13 решил покончить жизнь самоубийством.

Сотрудники правоохранительных органов и МЧС, прибывшие на место происшествия, предположили, что у мужчины, возможно, было не одно взрывное устройство. Чтобы избежать жертв среди жителей, все соседи по подъезду были эвакуированы. После осмотра квартиры специалистами-взрывотехниками людям разрешили вернуться домой. Это произошло уже рано утром, когда многим из них пора было идти на работу.

Со слов подруги погибшего, вечер он проводил как обычно в своей комнате вместе с ней. Потом вдруг встал с кровати и направился из комнаты в прихожую. Девушка попыталась пойти следом, но он ей сказал сидеть в комнате. Парень закрыл дверь и через несколько секунд раздался взрыв.

Мощность взрыва составила до 100 граммов в тротиловом эквиваленте. От сильного хлопка и взрывной волны дом вздрогнул. Стены пятиэтажки устояли, пострадали стены и мебель в квартире.

Шокированным родителям и девушке погибшего потребовалась медицинская помощь. Отойдя от шока, родственники сообщили соседям причину такого поступка. Выяснилось, что молодого человека обвинили в совершении тяжкого преступления, он так не желал отбывать наказание в местах лишения свободы, что решил убить себя.

Погибший от взрыва 28-летний парень недавно освободился из мест лишения свободы, где он отбывал срок за незаконный оборот наркотиков.

"Установлено, что 29 августа 2012 года в суде должен был состояться уголовный процесс в отношении погибшего. В связи с чем, одной из версий случившегося является самоубийство. Вместе с тем, следствию необходимо выяснить, где и при каких обстоятельствах мужчина приобрел взрывное устройство", - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Автора Римская.

Соседи рассказали, что парень не отличался смирным нравом, употреблял наркотики вместе с друзьями, которые постоянно находились в его квартире и подъезде.



По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка, сообщает Общественное телевидение Приморья. .

"АН" писали, что ранним утром вторника в квартире на проспекте 100 лет Владивостоку произошел взрыв, в результате чего погиб мужчина, следствием возбуждено уголовное дело.