Мужчина погиб при взрыве в жилом доме во Владивостоке

В 4.00 28 августа в квартире жилого дома по адресу проспект 100 лет Владивостоку произошел взрыв, в результате чего погиб мужчина 1984 года рождения, следствием возбуждено уголовное дело, сообщает СК по Приморью.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проведена доследственная проверка, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России - по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Следствие установило, что недавно освободившийся из мест лишения свободы гражданин, отбывавший срок за незаконный оборот наркотиков, привел в действие неустановленное взрывное устройство.

В результате взрыва находившиеся в квартире родственники, а также и другие жители дома, не пострадали.

29 августа 2012 года в суде должен был состояться уголовный процесс в отношении погибшего, следствие, по одной из версий, считает взрыв самоубийством.

Вместе с тем, для объективного расследования будут отрабатываться все возможные версии случившегося.