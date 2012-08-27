Участник ДТП рассказал подробности гибели Юрия Гурова

ДТП произошло под утро между селами Привольное и Красногвардейское Ставропольского края, когда бывший музыкант экс-солист группы "Ласковый май" со своим другом возвращался домой после встречи с приятелями.

На 197-м километре автодороги Ростов — Ставрополь Volkswagen, в котором на пассажирском сиденье ехал Гуров, оказался на полосе встречного движения и столкнулся с грузовиком. За рулем иномарки находился 24-летний Алексей.



Как рассказал водитель грузовика: «машина шла с поворота. Водитель не справился с управлением. Его развернуло и понесло прямо боком под машину».



Иномарка крутанулась от столкновения и врезалась во второй большегрузный транспорт. Водитель грузовика уверен, что причиной этой страшной трагедии стали алкоголь и большая скорость. Такого же мнения придерживается и Андрей Разин.



Андрей Разин: «Видимо, состоялся разговор, что надо ехать домой. Они бросили компанию и поехали. Там же все рядом — 15 километров. Он спешил домой. Если бы он задержался в этой пьяной компании, где бы он стал ложиться там спать? Естественно, он попросил этого пьяного, наверное, друга отвезти его домой», - сообщает НТВ.



Тело Юры доставили в морг только спустя пять часов после аварии.



Андрей Разин ужасается: «Это же какой силы был удар, что его так долго не могли вытащить из машины?».





