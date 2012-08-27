В Калуге из-за халатности родителей погиб двухлетний мальчик

В Калуге из-за халатности родителей двухлетний мальчик погиб на железной дороге. Следствием установлено, что утром 24 августа 2012 года женщина, проживающая в частном доме, расположенном рядом с железной дорогой, вместе с сожителем ушла из дома и уехала на электропоезде.

При этом не захотев будить своего двухлетнего сына, она оставила его одного в незапертом доме. Когда ребенок проснулся, он вышел на улицу, дошел до железнодорожных путей, где и был в 7 часов 45 минут смертельно травмирован грузовым поездом. Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте проводится доследственная проверка по факту травмирования маленького ребенка на железной дороге.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.