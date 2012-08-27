В Петербурге межнациональная драка произошла из-за борделя
27 августа 2012, 15:20 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В центре Петербурга на улице Марата в ночь на 26 августа произошла драка между местными жителями и гостями северной столицы - мигрантами из Средней Азии и жителями Северного Кавказа.
"Причиной конфликта стал бордель, из окна которого в начале июля выпала женщина", - пишет ЗАКС.ру со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидцев, мигранты из Средней Азии и жители Северного Кавказа пытались ночью попасть в притон, открывшийся в доме. Страсно желаяч встретиться с женщинами они начали стучать в ворота. Жильцы дома вышли на улицу, чтобы узнать, что происходит, пишет "НацАкцент".
Словесная ссора переросла в драку. На помощь горячим парнят с Кавказа, как рассказали свидетели, приехали их знакомые.
В начале июля из окна 4 этажа того же дома на улице Марата выпала женщина. Ее доставили в Мариинскую больницу, где спустя два часа она скончалась. По версии ряда СМИ, она занимались проституцией в квартире, которая была превращена в притон.