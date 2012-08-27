В Калужской области двухлетний мальчик погиб на железной дороге

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования 2-летнего мальчика на железной дороге, сообщает сайт СК России.

В ходе проверки установлено, сто утром 24 августа женщина, проживающая в частном доме, расположенном рядом с железной дорогой, вместе с сожителем ушла из дома и уехала на электропоезде. Своего двухлетнего сына она оставила одного в незапертом доме. Когда ребенок проснулся, он вышел на улицу, дошел до железнодорожных путей, где и был в 7 часов 45 минут сбит грузовым поездом, говорится в сообщении Следственного Комитета.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.