В Подмосковье начата проверка по факту травмирования девочки медведем

Накануне в Подмосковье на девочку напал медведь, в 17 часов 50 минут в Талдомскую районную больницу она была госпитализирована с диагнозом: «укушенная рана плеча, предплечья, перелом правого предплечья».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области по факту нападения медведя на ребенка проводится доследственная проверка, сообщает сайт СК России.

Установлено, что медведь содержался в клетке на территории пансионата «Вербилки» Талдомского района, когда девочка решила его покормить, медведь одной лапой прижал малолетнюю к клетке, причинив ей множественные повреждения. Ребенок был освобожден только подбежавшими на помощь людьми.