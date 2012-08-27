МЧС: В Петербурге на Васильевском острове обрушился дом

В Петербурге на Васильевском острове во время работ по демонтажу обрушился дом №51 на 18-й линии.

Пострадавших в результате происшествия нет. В ГУ МЧС сообщили, что в воскресенье около 14 часов произошло неконтролируемое обрушение части стен и перекрытий. Повреждены газовая труба и линия электропередач.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. «Петербурггаз» перекрыл трубу, «Ленсвет» ремонтирует линию. Движение по 18-й линии перекрыто. Соседние дома от газоснабжения не отключались.

По данным МЧС, работы по сносу проводит ООО «СНК Альтернатива».