Дело возбуждено по факту вспышки сибирской язвы на Алтае

Уголовное дело по факту вспышки сибирской язвы в поселке Дружба, что в Алтайском крае и смерти одного человека возбуждено в понедельник, сообщил представитель пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В субботу три жителя села Дружба были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, один человек умер. Диагноз - сибирская язва - подтвержден лабораторно.

По состоянию на 26 августа, было госпитализировано семь человек.

"Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по материалам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказано в сообщении СК СКР.