Забайкалье: В результате пожара погибли бабушка и три ее внучки - ФОТО

Психологи МЧС России работают с родственниками четверых погибших на пожаре жилого дома в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. Пожар произошел 26 августа, в числе погибших – трое малолетних детей и их бабушка, спасшаяся девочка находится тяжелом состоянии в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМЧС по Забайкалью.

26 августа в 6.44 на пульт Пожарной охраны поступило сообщение от жителей села Цаган-Оль Могойтуйского района. Они сообщили, что у их соседки горит дом. При этом, по словам соседей, женщина осталась внутри горящего дома с несколькими детьми.

Сообщение поступило поздно – соседи заметили пожар, когда он практически полностью охватил дом. Когда на место происшествия прибыли огнеборцы, деревянное строение было объято пламенем настолько, что зайти внутрь уже не было возможным – в любую секунду могла обрушиться крыша.









На месте происшествия находились соседи и два маленьких ребенка – девочки семи и восьми лет. Семилетняя девочка находилась в тяжелейшем состоянии – она получила ожоги 50% кожного покрова и была немедленно госпитализирована в центральную районную больницу поселка Могойтуй.

По словам детей и соседей, владелица дома и еще три девочки остались внутри. Женщина – хозяйка дома и бабушка пятерых внучек, успела выбить стекло и в буквальном смысле выбросить из горящего помещения только двух девочек. Затем, скорее всего, женщина просто потеряла сознание от отравления угарным газом и не успела помочь выбраться остальным трем внучкам. Четыре человека оказались заживо погребенными внутри полыхающего дома.

Помимо того, что дом уже начал обрушаться из-за большой площади горения, пламя начало переходить на надворные постройки и забор. Горящее здание находилось на плотно застроенной улице и еще несколько домов оказались под угрозой распространения огня. Следовало как можно скорее локализовать пламя и не дать ему перейти на дома соседей. На тушение было задействовано 2 пожарные автоцистерны и 6 человек. За 9 минут огнеборцам удалось отрезать горящий дом от жилищ соседей. Спустя еще 5 минут пожарные потушили сам дом.

Тела погибших были обнаружены под завалами крыши и стен разрушенного дома. Это были три девочки восьми, четырех и двух лет. Также было обнаружено тело их бабушки – 60-летней хозяйки дома.

Позже стало известно, что родители оставили с бабушкой пятерых детей, а сами по делам уехали в город. Бабушка с внучками крепко спали, когда огонь охватил их дом. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории установили предположительную причину возгорания – короткое замыкание электропроводки. Очаг пожара находился на кухне. Предположительно, проводка заискрила, когда женщина и дети спали в дальней комнате дома. Постепенно огонь охватил кухню и все четыре комнаты деревянного строения. Некоторые из детей могли задохнуться еще до того, как пламя достигло их спальни. Хозяйка дома проснулась уже в горящей комнате и попыталась спасти всех девочек, но смогла помочь только двоим.

В результате пожара дом был полностью уничтожен огнем. Пожарным удалось отстоять надворные постройки, пламя не перешло на соседние дома. На место пожара выезжала оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, с родственниками погибших работают психологи.