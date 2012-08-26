Под Ульяновском произошло ДТП, в аварии погиб один человек, 8 пострадали

Микроавтобус Hyundai и легковой автомобиль Ford попали в ДТП в Радищевском районе Ульяновской области, по данным Приволжского регионального центра МЧС РФ, в аварии погиб один человек и восемь пострадали.

"ДТП произошло в 19.40 мск на трассе Р228 у станции Рябина", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали восемь человек, один человек погиб, виновника и причину ДТП установит дознание.