Количество заболевших сибирской язвой на Алтае может вырасти в разы
26 августа 2012, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]
Двое жителей Алтайского края заражены сибирской язвой, один мужчина скончался, еще двенадцать человек находятся под наблюдением врачей по подозрению на заражение, сообщил начальник краевого управления по печати и информации Евгений Нечепуренко.
Накануне были госпитализирован трое жителей села Дружба Целинного района Алтайского края, в поселке объявлен карантин, проводится 100%-я вакцинация животных, все жители были осмотрены медиками.
По состоянию на вечер воскресенья, 14 человек находятся под наблюдением медиков.