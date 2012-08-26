Количество заболевших сибирской язвой на Алтае может вырасти в разы

Двое жителей Алтайского края заражены сибирской язвой, один мужчина скончался, еще двенадцать человек находятся под наблюдением врачей по подозрению на заражение, сообщил начальник краевого управления по печати и информации Евгений Нечепуренко.

Накануне были госпитализирован трое жителей села Дружба Целинного района Алтайского края, в поселке объявлен карантин, проводится 100%-я вакцинация животных, все жители были осмотрены медиками.

По состоянию на вечер воскресенья, 14 человек находятся под наблюдением медиков.