Борт МЧС сел в Бургасе, чтобы забрать российскую туристку, впавшую в кому

Самолет МЧС России, вылетевший в Болгарию для перевозки в петербургскую больницу россиянки, впавшей в кому, в ночь на воскресенье приземлился в аэропорту Бургас, передает РИА «Новости».

Як-42, оборудованный специальным медицинским модулем, вылетел в Бургас из аэропорта «Домодедово» 25 августа в 23.20 МСК. На борту самолета находятся врачи отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», а также психологи Центра экстренной психологической помощи.

«Во исполнение поручения правительства РФ МЧС в оперативном порядке организовало спецрейс в Бургас за тяжелобольной россиянкой, которая отдыхала в Болгарии с детьми. Ее состояние крайне тяжелое», - отметил представитель департамента международной деятельности МЧС РФ Евгений Ершов. Пострадавшая будет доставлена в Санкт-Петербург для прохождения дальнейшего лечения в одной из клиник. По данным страховой компании ВСК, где была застрахована туристка, инсульт, после которого она впала в кому, случился у женщины 31 июля, вскоре после приезда в Болгарию. На отдыхе с ней были двое ее детей - 15 и 7 лет, страховая компания ранее уже вывезла их в Петербург.