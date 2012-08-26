Сибирская язва на Алтае: Случаи подтверждены лабораторно

Три случая заражения сибирской язвой нашли лабораторное подтверждения, трое жителей заболели сибирской язвой в селе Дружба Алтайского края, представитель ГУМЧС по краю сообщил, что один из больных скончался.

В районе объявлен режим ЧС, в поселке Дружба, где зафиксированы три случая заболевания сибирской язвой, объявлен карантин, проводится 100%-я вакцинация животных, все жители были осмотрены медиками.

В поселке Дружба, по данным ГУМЧС по Алтайскому краю, проживают 740 человек.