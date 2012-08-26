Директор зоопарка застрелил тигра, после того как хищник убил женщину

В Кёльне тигр набросился на женщину-сотрудницу зоопарка. От полученных травм несчастная скончалась. Директор зоопарка Тео Пагель вынужден был застрелить хищника.

Тигр выбежал из своей клетки, напал на 43-летнюю женщину и затем побежал в административное помещение. Сотрудники зоопарка обнаружили коллегу, неподвижно лежащую на земле с тяжелыми травмами. Врачи не смогли спасти пострадавшую. В больнице она скончалась.

Так как сбежавший тигр представлял опасность для посетителей, директор зоопарка схватил винтовку большого калибра и двумя выстрелами убил тигра. «Это был самый страшный день в моей жизни», - позже заявил Тео Пагел немецким СМИ. Он также сообщил, что трагедия произошла из-за неосторожного поведения сотрудницы и дверей клетки, в которой находился тигр: «Она заступила на территорию, которая принадлежит хищнику», - считает Пагель.