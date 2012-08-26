Землетрясение произошло на территории Тывы вблизи столицы республики

В российской Республике Тыва накануне зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в 15,5 км от Кызыла, сообщает в воскресение геофизическая служба Сибирского отделения РАН.

Сейсмическое событие с координатами в эпицентре 51.62 северной широты и 94.64 восточной долготы (около 15,5 км к юго-востоку от столицы республики) было зафиксировано в 7:32 по московскому времени в субботу.

Энергетический класс землетрясения - 9,6. Сейсмическая активность в Туве сохраняется с конца 2011 года, однако прежде землетрясения происходили значительно дальше к востоку от Кызыла — в 100 и более километрах, передают Вести.

"АН" писали, что 27 декабря 2011 года в Каа-Хемском районе Тувы в 100 км восточнее Кызыла на глубине 10 км произошло землетрясение с интенсивностью в эпицентре 9,5 балла. Магнитуда толчков составила 6,7. Сейсмическая активность сохранялась несколько месяцев. Подземные толчки ощущались в целом ряде регионов, в частности, в Бурятии, Иркутской области, Хакасии, Красноярском крае и Кузбассе.