Спецрейс МЧС доставил из Болгарии в Петербург тяжелобольную россиянку

Сегодня утром в 07.50 мск спецборт МЧС доставил в Петербург россиянку, у которой на отдыхе в Болгарии случился инсульт, и 41-летняя женщина впала в кому. Спасатели направляли в Болгарию за гражданской России самолет Як-42 МЧС России, оснащенный мобильным медицинским модулем.

Тяжелобольную женщину при перелете сопровождали специалисты отряда «Центроспас» и медики ВЦМК «Защита». В пресс-службе Минздрава сообщили, что состояние женщины тяжелое. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу, предает РИА Новости. Напомним, по данным страховой компании ВСК, где была застрахована туристка, инсульт, после которого она впала в кому, произошел у женщины 31 июля вскоре после приезда на болграский курорт.

На отдыхе с женщиной были двое ее детей - 15 и 7 лет. Страховая компания ранее уже вывезла их в Петербург.

Накануне самолет МЧС вывез пострадавших россиян с Кипра и из Украины.