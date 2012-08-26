Вспышка сибирской язвы в России: на Алтае заражены четверо человек, один умер

На Алтае введён карантин: полиция досматривает автотранспорт на въезде и выезде из целинного района края, где в селе Дружба четверо местных жителей заразились сибирской язвой и один из них скончался.

"На территории введения карантина сотрудниками МУ МВД России "Бийское" перекрыты въезд-выезд из района, досматривается транспорт с целью исключения вывоза мясомолочной продукции, выставлены дополнительные наряды сотрудников полиции для охраны общественного порядка", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Главк полиции информирует, что в районе ситуация остается стабильной. Работает телефон "горячей линии" для населения: 8(3852)-54-87-41.

Как сообщалось, источником заражения, возможно, стала павшая у одного из жителей корова. Сейчас по распоряжению краевых властей в селе принимаются экстренные меры для предотвращения распространения инфекции, передают Вести. В селе Дружба проведен обход, а в воскресенье состоится общий сход граждан. Жителям запрещено выгонять скот на выпас, проводится его повторная вакцинация. Первая вакцинация против сибирской язвы проводилась в июне.

В селе работает комиссия, в состав которой входят представители ветеринарных служб района и края. Кроме этого, медики держат на контроле состояние здоровья жителей села.