В Японии вблизи АЭС «Фукусима-1» произошло землетрясение

На северо-востоке Японии вблизи аварийной АЭС «Фукусима-1» в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,1. По информации национального метеорологического управления страны, угрозы цунами не возникло. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным энергокомпании-оператора «Фукусимы-1», подземные толчки не повлияли на ход аварийных работ на АЭС.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане вблизи побережья префектуры Фукусима. О очаг залегал на глубине 90 километров под морским дном.

Жители 14 из 47 префектур Японии, в том числе Токио, ощутили подземные толчки.