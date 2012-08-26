Горе в День шахтёра: погибли двое, пострадали шестеро в аварии на ГОКе в Якутии

В Мирнинском районе Якутии утром воскресенья в результате аварии в строящейся шахте горно-обогатительного комбината АК "Алроса" в городе Удачный, по последним данным, пострадали шесть шахтёров, двое из них погибли.

"АН" писали, что ранее сообщалось о четырёх пострадавших.

Авария произошла в воскресенье на глубине 365 метров. В аварийной зоне находились 17 человек, 12 из которых сразу выбрались на поверхность, уточняют Вести. Остальных подняли позже. Пострадавшие были доставлены в Удачнинскую городскую больницу. Один горняк находится в тяжелом состоянии, трое – средней тяжести. Двое погибли.

В спасательной операции были задействованы 12 человек и две единицы техники Якутского военизированного горноспасательного отряда.

Напомним, сегодня, 26 августа в России празднуют День шахтёра.