Количество погибших в результате ДТП в Калужской области увеличилось (СПИСКИ)
26 августа 2012, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
Один из пострадавших в ДТП на 263-м километре трассы М3 в Думиничском районе Калужской области умер в больнице. Количество погибших увеличилось до семи человек.
В регионального управлении МЧС сообщили, что в больнице в настоящее время находится пятеро пострадавших в аварии, в том числе водитель грузовой фуры.
В субботу днем во время обгона водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, машина опрокинулась и вылетела на встречную полосу под колеса большегрузной фуры. Шесть человек погибли на месте. Среди пассажиров микроавтобуса были граждане Молдавии.
Список пострадавших в результате ДТП 25.08.2012 в Думиничском районе, госпитализированных в Сухиничскую ЦРБ:
Парфений Александр Александрович 1965 г.р.;
Парфенов Алексей Анатольевич 1978 г.р.;
Баба Дмитрий Марилович 1962 г.р.;
Райку Дмитрий Дмитриевич 1990 г.р.;
Личности двух пострадавших устанавливаются.
Список погибших в результате ДТП 25.08.2012 в Думиничском районе:
Богрян Ион 1975 г.р.;
Богрян Сергей 1987 г.р.;
Викол Марианна 1994 г.р .
Личности четырех погибших устанавливаются.
Заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД по Калужской области Сергей Шарапов сообщил: "По предварительной версии, причиной ДТП послужило нарушение правил дорожного движения водителем [микроавтобуса] Mercedes, в результате чего произошло опрокидывание на бок и выезд на полосу встречного движения, где осуществляла движение автомашина Renault.