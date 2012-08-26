Количество погибших в результате ДТП в Калужской области увеличилось (СПИСКИ)

Один из пострадавших в ДТП на 263-м километре трассы М3 в Думиничском районе Калужской области умер в больнице. Количество погибших увеличилось до семи человек.

В регионального управлении МЧС сообщили, что в больнице в настоящее время находится пятеро пострадавших в аварии, в том числе водитель грузовой фуры.

В субботу днем во время обгона водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, машина опрокинулась и вылетела на встречную полосу под колеса большегрузной фуры. Шесть человек погибли на месте. Среди пассажиров микроавтобуса были граждане Молдавии.

Список пострадавших в результате ДТП 25.08.2012 в Думиничском районе, госпитализированных в Сухиничскую ЦРБ:

Парфений Александр Александрович 1965 г.р.;

Парфенов Алексей Анатольевич 1978 г.р.;

Баба Дмитрий Марилович 1962 г.р.;

Райку Дмитрий Дмитриевич 1990 г.р.;

Личности двух пострадавших устанавливаются.

Список погибших в результате ДТП 25.08.2012 в Думиничском районе:

Богрян Ион 1975 г.р.;

Богрян Сергей 1987 г.р.;

Викол Марианна 1994 г.р .

Личности четырех погибших устанавливаются.

Заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД по Калужской области Сергей Шарапов сообщил: "По предварительной версии, причиной ДТП послужило нарушение правил дорожного движения водителем [микроавтобуса] Mercedes, в результате чего произошло опрокидывание на бок и выезд на полосу встречного движения, где осуществляла движение автомашина Renault.