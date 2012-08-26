Авария на горно-обогатительном комбинате в якутском Удачном: ранены 4 шахтёра

В Мирнинском районе Якутии ранним утром воскресенья на строящейся шахте горно-обогатительного комбината АК "Алроса" в городе Удачный произошла авария, в результате которой пострадали четыре шахтёра.

Авария, характер которой не уточняется, произошла в 10:20 по местному времени (04:20 мск) в воскресенье. В строящейся для разработки шахте пострадали четыре человека. Все пострадавшие были доставлены на поверхность и переданы работникам скорой медицинской помощи, передают Вести.

В спасательной операции были задействованы 12 человек и две единицы техники Якутского военизированного горноспасательного отряда.