36 человек погибли в результате столкновения автобуса с цистерной метанола

На севере Китая в результате автомобильной аварии погибли 36 человек. Трое выживших доставлены в больницу. Катастрофа произошла в ночь на воскресенье на шоссе в провинции Шэньси на севере КНР.

Двухэтажный междугородный автобус столкнулся с автоцистерной, которая перевозила метанол, со ссылкой на государственное информационное агентство "Синьхуа" передаёт Би-Би-Си. После столкновения возник пожар.